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Adıyaman 1954 Spor-Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: 2-2

ADIYAMAN HABERLERİ  | 18.11.2020 15:53 | Son Güncelleme

TFF 3.

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor kendi evinde Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile 2-2 berabere kaldı.
Adıyaman Atatürk Stadında oynanan Adıyaman 1954 Spor- Kırıkkale Büyük Anadolu Spor karşılaşmasını Ferhan Kestanlıoğlu yönetti.
Maçın 21. Dakikasında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Aykut Çift’in golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. Ev sahibi takımın geliştirdiği pozisyonda topa dokunun Hüseyin Erol’un ters vuruşu sonrasında topu 30. Dakikada kendi kalesine gönderdi. Karşılaşma ilk yarıda 1-1 tamamlandı.
İkinci yarının ilk dakikasında misafir takım oyucusu Aykut Çift kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 2-1 öne geçen misafir takıma karşı ev sahibi takım ikinci yarıda baskın bir futbol oynadı. Maçın 58. Dakikasında ev sahibi takımın ikinci golünü Fuat Bavuk ağlarla buluşturarak skoru 2-2 yaptı.
Maçın 89. Dakikasında ev sahibi takımın oyucusu İlyas Ekiz 2. Sarı kartta kırmızı kart görünce ev sahibi takım son dakikalarda 10 kişi kaldı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte her iki takımda 1’er puan aldı.

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