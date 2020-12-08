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Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 08.12.2020 12:53 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kılınç, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Yaşam kategorisinde Muhammed Sait'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğrafına oy veren Kılınç, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde ise Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize’nin adı Ayda" fotoğrafını oyladı.

AA'nın fotoğraflarına bakarken ajansın aynı zamanda dünya çapında ne kadar güçlü olduğunu gördüğünü belirten Kılınç, fotoğrafları çok beğendiğini dile getirdi.

Kılınç, "Muhabirlerimizin ellerine sağlık, çok güzel kareler yakalamışlar. Anadolu Ajansı ve muhabirlerine teşekkür ediyorum." dedi.

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