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Adıyaman Belediyesi, EMİTT’e tanıtıma katkı sunuyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 30.01.2020 17:20 | Son Güncelleme

Dünyanın en prestijli fuarları arasında gösterilen EMITT Fuarı’na Adıyaman Valiliği ve Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile birlikte katılan Adıyaman Belediyesi, Adıyaman’ın tanıtımına tam katkı sunuyor.Bu yıl 30 Ocak’ta İstanbul’da düzenlenmeye başlayan ve 2 Şubat’a kadar devam edecek olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında Adıyaman Valiliği koordinesinde açılan Adıyaman standını ziyaret eden misafirlere Adıyaman’ın güzelliklerini anlatan Adıyaman heyeti, Adıyaman’ın tarihiyle, kültürüyle, örfüyle ve adetleriyle ülkenin eşsiz kentlerinden bir tanesi olduğunu belirterek, Adıyaman’a ait materyaller dağıttı.İstanbul Beylikdüzü TÜYAP Fuar alanında gerçekleşen fuarda yöresel zenginlikleriyle büyük beğeni toplayan Adıyaman standı davetlilerden yoğun ilgi gördü.

Dünyanın en prestijli fuarları arasında gösterilen EMITT Fuarı’na Adıyaman Valiliği ve Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile birlikte katılan Adıyaman Belediyesi, Adıyaman’ın tanıtımına tam katkı sunuyor.
Bu yıl 30 Ocak’ta İstanbul’da düzenlenmeye başlayan ve 2 Şubat’a kadar devam edecek olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında Adıyaman Valiliği koordinesinde açılan Adıyaman standını ziyaret eden misafirlere Adıyaman’ın güzelliklerini anlatan Adıyaman heyeti, Adıyaman’ın tarihiyle, kültürüyle, örfüyle ve adetleriyle ülkenin eşsiz kentlerinden bir tanesi olduğunu belirterek, Adıyaman’a ait materyaller dağıttı.
İstanbul Beylikdüzü TÜYAP Fuar alanında gerçekleşen fuarda yöresel zenginlikleriyle büyük beğeni toplayan Adıyaman standı davetlilerden yoğun ilgi gördü.

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İmsak
06:03
Sabah
07:26
Öğle
12:45
İkindi
15:30
Akşam
17:54
Yatsı
19:12

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Perşembe

Engin Eczanesi
Merkez
Kerem Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Besni
Köseler Eczanesi
Golbasi
Pınar Eczanesi
Kahta
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