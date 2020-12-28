YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman Belediyesi sokak hayvanlarını yine unutmadı

Adıyaman Belediyesi sokak hayvanlarını yine unutmadı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 28.12.2020 16:28 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında sokak hayvanlarını unutmayan Adıyaman Belediyesi, yine birçok noktaya mama, yem ve su bıraktı.Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanmaya devam eden sokağa çıkma kısıtlamalarında hiçbir zaman unutmadığı sokak hayvanlarına yönelik yemleme çalışmalarına devam eden Adıyaman Belediyesi personeli, bu hafta sonu da şehrin birçok noktasına yem, mama ve su bıraktı.Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren Veteriner Müdürlüğü yetkilileri, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı halk tarafından yeteri kadar beslenilemeyen sokak hayvanları için daha önceki haftalarda da gerçekleştirdikleri çalışmaya devam ettiklerini söyleyerek, “Kedi ve köpek gibi sokak hayvanları için şehir merkezindeki birçok noktaya mama ile su bıraktık” dedi.Veteriner Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, besin kaynağı bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını yalnız bırakmadıklarını söyleyerek, “Sessiz dostlarımızın her zaman yanındayız” diye konuştu.

Adıyaman Belediyesi sokak hayvanlarını yine unutmadı

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında sokak hayvanlarını unutmayan Adıyaman Belediyesi, yine birçok noktaya mama, yem ve su bıraktı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanmaya devam eden sokağa çıkma kısıtlamalarında hiçbir zaman unutmadığı sokak hayvanlarına yönelik yemleme çalışmalarına devam eden Adıyaman Belediyesi personeli, bu hafta sonu da şehrin birçok noktasına yem, mama ve su bıraktı.
Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren Veteriner Müdürlüğü yetkilileri, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı halk tarafından yeteri kadar beslenilemeyen sokak hayvanları için daha önceki haftalarda da gerçekleştirdikleri çalışmaya devam ettiklerini söyleyerek, “Kedi ve köpek gibi sokak hayvanları için şehir merkezindeki birçok noktaya mama ile su bıraktık” dedi.
Veteriner Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, besin kaynağı bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını yalnız bırakmadıklarını söyleyerek, “Sessiz dostlarımızın her zaman yanındayız” diye konuştu.

Adıyaman Belediyesi sokak hayvanlarını yine unutmadı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil'den üzücü haber Seren Serengil'den üzücü haber
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Adıyaman Namaz Vakitleri 28 Aralık Pazartesi

İmsak
06:07
Sabah
07:34
Öğle
12:33
İkindi
15:02
Akşam
17:23
Yatsı
18:44

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler28 Aralık Pazartesi

Eğitim Eczanesi
Merkez
Pektaş Eczanesi
Merkez
Zeynep Eczanesi
Merkez
Besni Eczanesi
Besni
Yaşam Eczanesi
Golbasi
Yıldırım Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.