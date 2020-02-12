Adıyaman Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Adıyaman Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Adıyaman Belediyesi ile belediyede yetkili olan Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet İş Sendikası arasında 320 kadrolu belediye işçisi için sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri düzenlenen imza töreni ile tamamlandı.

Adıyaman Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın ev sahipliğini yaptığı imza törenine, Hizmet-İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Hasan Kılınç, Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz, birim müdürleri, sendika yöneticileri ve işçiler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Kılınç, yapılan anlaşmanın alın teri döken çalışma arkadaşlarına hayırlı olması dileyerek başladığı konuşmasında, “Belediyemizin bütçe imkanları doğrultusunda, işçilerimizi mağdur etmeyecek şekilde Hak-İş Konfederasyonu bağlı Hizmet-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzaladık. Yaptığımız anlaşmanın mesai arkadaşlarımıza, belediyemize ve sendikamıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Hizmet-İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Hasan Kılınç ise işçinin hakkını gözeten Belediye Başkanı Kılınç’a teşekkür etti. Konuşmaların ardından taraflar sözleşmeyi imzaladı.

