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Adıyaman Belediyesinden akıllı şehir projesi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 10.02.2020 15:43 | Son Güncelleme

Akıllı şehir projeleri ile önemli bir çalışmaya imza atan Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden destek alan Adıyaman Belediyesi, benzer çalışmayı Adıyaman’da da uygulamak için ilk adımı attı.Adıyaman Belediyesi yöneticileri, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Adıyaman’da uygulamayı planladıkları akıllı şehir projeleri ile ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığının destekleriyle Adıyaman’da uygulanması hedeflenen akıllı şehir projeleriyle ilgili düzenlenen toplantıya Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belediye başkan yardımcıları ve ilgili teknik personel katıldı.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevli teknik personel tarafından verilen bilgilerden sonra proje hakkında değerlendirmede bulunan yetkililer, uygulanacak proje sayesinde Adıyaman Belediyesinde coğrafi bilgi sistemleri ve harita tabanlı uygulamalar, belediye karar destek sistemleri, mahalle kartlarının oluşturulması ve personel performans sistemlerinin ölçümü, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konularında önemli yenilikler sağlanacağını dile getirdi.

Adıyaman Belediyesinden akıllı şehir projesi

Akıllı şehir projeleri ile önemli bir çalışmaya imza atan Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden destek alan Adıyaman Belediyesi, benzer çalışmayı Adıyaman’da da uygulamak için ilk adımı attı.
Adıyaman Belediyesi yöneticileri, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Adıyaman’da uygulamayı planladıkları akıllı şehir projeleri ile ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığının destekleriyle Adıyaman’da uygulanması hedeflenen akıllı şehir projeleriyle ilgili düzenlenen toplantıya Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belediye başkan yardımcıları ve ilgili teknik personel katıldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevli teknik personel tarafından verilen bilgilerden sonra proje hakkında değerlendirmede bulunan yetkililer, uygulanacak proje sayesinde Adıyaman Belediyesinde coğrafi bilgi sistemleri ve harita tabanlı uygulamalar, belediye karar destek sistemleri, mahalle kartlarının oluşturulması ve personel performans sistemlerinin ölçümü, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konularında önemli yenilikler sağlanacağını dile getirdi.

Adıyaman Belediyesinden akıllı şehir projesi

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