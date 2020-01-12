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  4. Adıyaman'da dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu camdan attılar!

Adıyaman'da dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu camdan attılar!

ADIYAMAN HABERLERİ  | 12.01.2020 20:17 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, polisin dur ikazlarına uymayarak kaçan bir otomobildeki 2 şahıs, polisin kendilerini yakalayacağını anlayınca 650 gram uyuşturucuyu camdan dışarı attılar.

Adıyaman'da dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu camdan attılar!

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi eski Samsat Caddesi üzerinde Yunus polis ekipleri durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurmak istedi.

Polis ekiplerinin dur ikazlarına uymayarak kaçan otomobilde bulunan H.T. ile B.A., isimli iki şahıs araç içerisinde bulunan 650 gram uyuşturucu maddesi olan esrarı otomobil camından dışarı attı.

Polis ekiplerince yakalanan otomobildeki H.T. ile B.A., gözaltına alınırken camdan atılan uyuşturucu maddesine polis ekiplerince el konuldu.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. (İHA)

Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu camdan attılar

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Uyuşturucu

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