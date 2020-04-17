YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi plazma toplayabilecek

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi plazma toplayabilecek

ADIYAMAN HABERLERİ  | 17.04.2020 14:56 | Son Güncelleme

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Sağlık Bakanlığı tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne plazma toplama yetkisi verildiğini duyurdu.Korona virüs (covid-19) görülen hastaların tedavisinde immün plazma tedavisini uygulama ile ilgili Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi için Bakanlıktan istenilen izin çıktı.Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde transfüzyon merkezinde uygun alt yapı, personel ile uygun niteliklere haiz aferez cihazı bulunması koşuluyla plazma toplama işlemi yapabilecek.Milletvekili Ahmet Aydın konuyla ilgili olarak, “Sağlık Bakanlığı’nın onayı ile Adıyaman, iyileşen Covid-19 hastalarımızdan plazma toplayıp, ihtiyaç halinde antikor tedavisi yapabilecek sayılı illerden birisi oldu.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi plazma toplayabilecek

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Sağlık Bakanlığı tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne plazma toplama yetkisi verildiğini duyurdu.
Korona virüs (covid-19) görülen hastaların tedavisinde immün plazma tedavisini uygulama ile ilgili Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi için Bakanlıktan istenilen izin çıktı.
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde transfüzyon merkezinde uygun alt yapı, personel ile uygun niteliklere haiz aferez cihazı bulunması koşuluyla plazma toplama işlemi yapabilecek.
Milletvekili Ahmet Aydın konuyla ilgili olarak, “Sağlık Bakanlığı’nın onayı ile Adıyaman, iyileşen Covid-19 hastalarımızdan plazma toplayıp, ihtiyaç halinde antikor tedavisi yapabilecek sayılı illerden birisi oldu. Süreci iyi yöneten İl Sağlık Müdürlüğü ile Hastane yöneticilerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürler” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 23 Nisan'a tarih vermişti! Dayanamadı, o ilacı açıkladı 23 Nisan'a tarih vermişti! Dayanamadı, o ilacı açıkladı
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Başkan Palancıoğlu: “Vatandaşlar dikilen ağaçlar ile Melikgazili olmanın farkını yaşayacaklar”

Başkan Palancıoğlu: “Vatandaşlar dikilen ağaçlar ile Melikgazili olmanın farkını yaşayacaklar”

Taraklı’da Hüseyin Rahmi Arvasi İtfaiye Grup Amiri oldu

Taraklı’da Hüseyin Rahmi Arvasi İtfaiye Grup Amiri oldu

Mardin Büyükşehir Belediyesinden temizlik malzemeleri dağıtımı

Mardin Büyükşehir Belediyesinden temizlik malzemeleri dağıtımı

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Yalova Ziraat Odası uyardı:

Yalova Ziraat Odası uyardı:

Adıyaman Namaz Vakitleri 17 Nisan Cuma

İmsak
04:15
Sabah
05:42
Öğle
12:31
İkindi
16:13
Akşam
19:11
Yatsı
20:32

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Cuma

Gül Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Merkez
Özgür Eczanesi
Merkez
Irmak Eczanesi
Besni
Köseler Eczanesi
Golbasi
Salduz Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Korona virüsle mücadele kapsamında ön işlem masası kuruldu

Korona virüsle mücadele kapsamında ön işlem masası kuruldu

Esnaflardan birliktelik örneği

Esnaflardan birliktelik örneği

Kahta'da yüksek ateşi olduğu belirlendikten sonra oğlu tarafından kaçırılan kişi yakalandı

Kahta'da yüksek ateşi olduğu belirlendikten sonra oğlu tarafından kaçırılan kişi yakalandı

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde koronavirüs tedbirleri

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde koronavirüs tedbirleri

Besni Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine ‘Destek Kart’

Besni Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine ‘Destek Kart’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.