Adıyaman Kalesinde bakım ve onarım başladı

Adıyaman Belediyesi tarafından daha önce Tarihi Çarşı ve il merkezindeki tarihi konaklarda gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarına bir yenisi daha ekliyor. Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ın "Eşsiz değerlere sahip olan Adıyaman’ımızın turizm pastasından hak ettiği payı alması için elimizden geleni yapacağız" diyerek başlatılması talimatını verdiği kentteki tarihi yapıların restorasyon, bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

Adıyaman Kalesi’nde (Hısn-ı Mansur) gerçekleştirilecek çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, çalışmaların en hızla şekilde başlatılıp, tamamlanmasını istedi. Başkan Kılınç, "Hemşehrilerimiz için önemli bir yere sahip olan Adıyaman Kalesindeki çalışmalar hassas ve doğru bir şekilde yapılacak ve halkımızın hizmetine sunulacak. Hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.



