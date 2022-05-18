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Adıyaman Mezarlığı'nda karekodlu uygulama başlatıldı

18.05.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman Mezarlığı'nda karekodlu uygulama başlatıldı

Adıyaman Belediyesi'nce şehir mezarlığında karekod uygulaması başlatıldı.

Adıyaman Belediyesi Başkanı Süleyman Kılınç, AA muhabirine, mezarlıklarda karekod ve tek tip mezarlık sistemine geçtiklerini söyledi.

Taziye sahiplerinin isteği doğrultusunda vefat eden kişinin fotoğraf ve videolarının da sisteme dahil edilebileceğini ifade eden Kılınç şöyle konuştu:

"Daha önce mezarlarımız taziye sahipleri mezar taşlarını ve yerlerini belirleyebiliyorlardı. Şu anda tek tipe döndük, tüm mezarlarımız aynı tip olacak, dolayısıyla herkesin bedensel olarak eşit olduğu... Farklılık olmayacak. Bir taraftan bunu düşündük diğer taraftan da mezar taşlarına karekod dediğimiz bir sistem uyguladık, isteyen aileler için karekodu okutan vatandaşlar sistem üzerinden vefat eden kişinin doğum, ölüm tarihi, taziye evi bilgilerine ulaşabilecek. Tabii aynı zamanda aileler isterlerse fotoğrafı ve videolarını da ekleyebilecek."

Vatandaşlardan Nevzat Akgün ise yakınının kabrini ziyaret ettiğini ve karekod sistemi ile karşılaştığını belirtti.

Akgün, uygulamayı çok beğendiğini aktararak emeği geçenlere teşekkür etti.

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