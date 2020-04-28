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Adıyaman Tabip Odası Başkanı hayatını kaybetti

ADIYAMAN HABERLERİ  | 28.04.2020 14:57 | Son Güncelleme

Bir dönem Adıyaman Sağlık Müdürü olarak görev yapan Tabip Odası Başkanı Dr.

Adıyaman Tabip Odası Başkanı hayatını kaybetti

Bir dönem Adıyaman Sağlık Müdürü olarak görev yapan Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Necip Gürlevik hayatını kaybetti.
Adıyaman’ın eski Belediye Başkanlarından Miktat Harıkcı’nın (Gürlevik) oğlu olan Mehmet Necip Gürlevik, 1992-1997 yılları arasında İl Sağlık Müdürlüğü yaptı. 2006-2010 Adıyaman Tabip Odası Başkanlığını yapan Gürlevik, 2016 yılında tekrar Tabip Odası Başkanı seçildi. Adıyaman Tabip Odası Başkanlığını 4 yıldan beri yürüten Gürlevik, bir süre İstanbul’da kanser tedavisi gördükten sonra geçtiğimiz günlerde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilmişti.
Mehmet Necip Gürlevik, hastanede tedavisi devam ederken hayatını kaybetti. Gürlevik’i, yakınları ve meslektaşları tarafından morgdan alarak Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından eski mezarlığa defnedildi.

Adıyaman Tabip Odası Başkanı hayatını kaybetti

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