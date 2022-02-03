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Adıyaman Valisi Çuhadar, kar yağışı sonrası bilançoyu açıkladı:

03.02.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İlimiz genelinde toplam 101 ekip 432 araç 939 personelle karla mücadele çalışması yaptık" - "İl genelinde 382 kişi yolda mahsur kalmış olup, 167 vatandaşımız misafir edilmiştir"

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kentte yoğun kar yağışında mahsur kalan 382 vatandaşın kurtarıldığını bildirdi.

Vali Çuhadar, kentte 18 Ocak'ta etkili olmaya başlayan kar yağışına ilişkin AA muhabirine, 20 yıl öncesine kadar yağmayan karın kentte etkili olduğunu söyledi.

Kar döneminde ekiplerin koordineli çalışma yaptığını ifade eden Çuhadar, şöyle devam etti: şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz koordineli çalışarak çok şükür büyük sıkıntılar yaşamadan konuyu bertaraf ettik. İlimiz genelinde toplam 101 ekip 432 araç 939 personel ile karla mücadele çalışması yaptık. İlk günlerde yoğun tipi nedeniyle yolda 382 mahsur kalan vatandaşlarımız oldu, bunların 167'sini değişik misafirhanelerde misafir ettik, diğerleri ise kısa süreli kalışlar oldu. Onları da taziye evleri ve camilerde misafir ettik."

Çuhadar, ekiplerin yol açma çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Ekiplerimizin iş makinalarının dışında da özel firmalardan gerek kiralama gerekse de yakıtını doldurmak suretiyle çalıştırdık. Ben buradan onlara da teşekkür ediyorum. Şuanda ilimiz genelinde de sınırlı sayıda ulaşım sağlanamıyor. Kent genelinde 4 köyle 18 mezrada ulaşım sıkıntısı kaldı. Bunlar da bugün veya yarın tamamen açılmış olacak." diye konuştu.

Vali Çuhadar, kar ve tipi dolayısıyla ulaşım sıkıntısı yaşanan acil vakalara Milli Savunma ve Sağlık Bakanlığına ait helikopter ile uçak ambulanslar vasıtasıyla ulaşıldığını sözlerine ekledi.

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kar yağışı Adıyaman

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