YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman’a getirilmek istenen uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman’a getirilmek istenen uyuşturucu ele geçirildi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 13.10.2020 15:36 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep’ten Adıyaman’a uyuşturucu getirdiği iddia edilen şahsı yakaladı.Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar neticesinde Gaziantep’ten Adıyaman’a uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Adıyaman’a getirilmek istenen uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep’ten Adıyaman’a uyuşturucu getirdiği iddia edilen şahsı yakaladı.
Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar neticesinde Gaziantep’ten Adıyaman’a uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, sabaha karşı Adıyaman- Gaziantep karayolunda uygulama yaptı. Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda Gaziantep’ten gelen bir otomobil durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramalarda araç içerisinde 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken C.K. isimli şahıs gözaltına alındı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı' Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı'
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Müdür Ergüder, Çelikhan ilçesini gezdi
Müdür Ergüder, Çelikhan ilçesini gezdi
Traktör ikiye ayrıldı, baba oğul ağır yaralandı
Traktör ikiye ayrıldı, baba oğul ağır yaralandı
Şahinbey’e 210 konut daha
Şahinbey’e 210 konut daha
İnci Kolejinde ilkokullar yüz yüze eğitime başladı
İnci Kolejinde ilkokullar yüz yüze eğitime başladı
ESENYURT'TA HIZLI GİDEN MİNİBÜSÇÜLERE TEPKİ
ESENYURT'TA HIZLI GİDEN MİNİBÜSÇÜLERE TEPKİ

Adıyaman Namaz Vakitleri 13 Ekim Salı

İmsak
05:06
Sabah
06:26
Öğle
12:18
İkindi
15:28
Akşam
18:00
Yatsı
19:15

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Salı

Kaya Eczanesi
Merkez
Yapıcılar Eczanesi
Merkez
Zeynep Eczanesi
Merkez
Irmak Eczanesi
Besni
Hilal Eczanesi
Golbasi
Kuzey Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kahta Belediyesi yapı denetim firmaları ile bir araya geldi
Kahta Belediyesi yapı denetim firmaları ile bir araya geldi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Vekil Toprak’tan, Turanlı’ya ziyaret
Vekil Toprak’tan, Turanlı’ya ziyaret
Başkan Kılınç Millet caddesindeki çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Kılınç Millet caddesindeki çalışmaları yerinde inceledi
Kahta Belediyesi Kışa Hazırlık Çalışmalarına Başladı
Kahta Belediyesi Kışa Hazırlık Çalışmalarına Başladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.