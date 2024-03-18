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Adıyaman’da, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kutlanıyor

İHA İHA
18.03.2024 11:24
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Adıyaman’da, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri çelenk sunumuyla başladı.

Adıyaman’da, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kutlanıyor

Adıyaman Şehitliğinde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü töreni, Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediye Başkanlığı ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği tarafından şehitlik anıtına çelenk konulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması sonrası Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Adıyaman Askerlik Şube Başkanı Binbaşı Serkan Güvel’in günün anlam ve önemine binaen yaptığı konuşmaların ardından saygı atışı yapıldı. Şehitlik defterinin Vali Osman Varol tarafından imzalanması sonrası şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Törene, Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Milletvekili Resul Kurt, CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, vali yardımcıları, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, kurum müdürleri, STK Temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

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