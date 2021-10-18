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Adıyaman'da 230 ev Kovid-19 karantinasına alındı

18.10.2021 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da 230 ev Kovid-19 karantinasına alındı

Adıyaman'da 230 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararları uygulamaya koydu.

Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 230 ev karantina kapsamına dahil edildi.

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