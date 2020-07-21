YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman'da 3 bin 500 yetim çocuğa bayramlık

Adıyaman'da 3 bin 500 yetim çocuğa bayramlık

ADIYAMAN HABERLERİ  | 21.07.2020 13:37 | Son Güncelleme

Adıyaman'da 3 bin 500 yetim çocuğa bayramlık

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Adıyaman'da 3 bin 500 yetim çocuğa bayramlık kıyafet, eşofman ve ayakkabı dağıtıldı.

İHH, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kentte yaşayan yetim çocuklara, hayırseverlerce bağışta bulunulan kıyafetlerin dağıtımına başladı.

Adıyaman Genç İHH Başkanı Abdurrahman Demirkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte yaşayan 3 bin 500 yetim çocuğa Kurban Bayramı öncesi kıyafet yardımında bulunduklarını söyledi.

Bayram öncesi yetim çocuklara kıyafetlerini ulaştırmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Demirkaya, "Yetim çocuklarımız bayram öncesi sevinç yaşadı. Kıyafetlerini giyen çocukların mutluluğu görmeye değerdi. Biz de emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.

10 yaşındaki Rukenur Öztürk ise yapılan yardımlardan çok mutlu olduğunu belirterek hayırseverlere teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ermişler Ailesi’nden eğitime destek

Ermişler Ailesi’nden eğitime destek

Mudanya esnafına pandemi desteği

Mudanya esnafına pandemi desteği

Kuşadası’nda bir kişi boğularak hayatını kaybetti

Kuşadası’nda bir kişi boğularak hayatını kaybetti

Odunpazarı sıcak yaz günlerinde sokaktaki dostları unutmuyor

Odunpazarı sıcak yaz günlerinde sokaktaki dostları unutmuyor

Aydın’da uyuşturucu operasyonu

Aydın’da uyuşturucu operasyonu

Süleymanpaşa’da yol atağı sürüyor

Süleymanpaşa’da yol atağı sürüyor

Adıyaman Namaz Vakitleri 21 Temmuz Salı

İmsak
03:34
Sabah
05:15
Öğle
12:38
İkindi
16:29
Akşam
19:52
Yatsı
21:26

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler21 Temmuz Salı

Deva Eczanesi
Merkez
Dünya Eczanesi
Merkez
Özgün Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Besni
Önder Eczanesi
Golbasi
Girne Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

İki arkadaşın boğulduğu baraj gölüne uyarı levhaları konuldu

İki arkadaşın boğulduğu baraj gölüne uyarı levhaları konuldu

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Sarmalık tütünün ÖTV oranı çiftçiler tarafından sevinçle karşıladı

Sarmalık tütünün ÖTV oranı çiftçiler tarafından sevinçle karşıladı

Tabelalar Yenileniyor

Tabelalar Yenileniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.