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Adıyaman'da 34 ev karantinaya alındı

09.11.2021 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da 34 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 34 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.

Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 34 ev karantinaya alındı.

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