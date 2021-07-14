YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman'da 7 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman'da 7 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

14.07.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da 7 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman'da 7 evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 7 ev karantinaya alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aylardır kayıptı, komşunun evinde ortaya çıktıAylardır kayıptı, komşunun evinde ortaya çıktı
PARTNERAralarından su sızmıyor!Aralarından su sızmıyor!
Adıyaman'da serinlemek için çaya giren kişi boğulma tehlikesi geçirdiAdıyaman'da serinlemek için çaya giren kişi boğulma tehlikesi geçirdi
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman karantina

Adıyaman Namaz Vakitleri 14 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:26
Sabah
05:09
Öğle
12:38
İkindi
16:30
Akşam
19:56
Yatsı
21:32

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Çarşamba

Zeynep Eczanesi
Merkez
Özgün Eczanesi
Merkez
Pektaş Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Besni
Kılıç Eczanesi
Golbasi
Armağan Ecz. Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Hatay'da Asi Nehri'nin bir kısmını su sümbülleri kapladı

Hatay'da Asi Nehri'nin bir kısmını su sümbülleri kapladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sivas'ta tır şoförü, park halindeki aracının içinde ölü bulundu

Sivas'ta tır şoförü, park halindeki aracının içinde ölü bulundu

Elazığ'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Elazığ'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Fatih’te hastane önünde 3 kişi silahla yaralandı

Fatih’te hastane önünde 3 kişi silahla yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.