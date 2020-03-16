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Adıyaman’da ağaçlara bahar bakımı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 16.03.2020 16:17 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi şehir genelinde ağaçların mevsimsel budama işlemini gerçekleştiriyor.Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki birçok alanda bulunan ağaçların budamasına başladı.

Adıyaman Belediyesi şehir genelinde ağaçların mevsimsel budama işlemini gerçekleştiriyor.
Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki birçok alanda bulunan ağaçların budamasına başladı. İlkbaharın yaklaşmasıyla birlikte kaldırım, refüj, park, bahçe ve mezarlıklarda bulunan ağaçların bakımı için bu işlemi yaptıklarını söyleyen yetkililer, ağaç budama çalışmalarındaki temel amacın ağaçların daha sağlıklı, daha kuvvetli ve dengeli bir gelişim gösterebilmelerini sağlamak olduğunu dile getirdi.
Yetkililer, budama işlemlerinin devam edileceğini de söyledi.

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