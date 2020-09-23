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Adıyaman’da Avrupa Spor Haftası etkinliği düzenlendi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 23.09.2020 16:59 | Son Güncelleme

23-30 Eylül Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında 20 spor dalında sporcular gösteri yaptı.Adıyaman Sümerevler Atletizm Pistinde gerçekleştirilen etkinliğe sporcular sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak gösterilerini yaptı.Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Herkes İçin Spor Federasyonu koordinesinde “Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlıklı Yaşam” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.Futboldan basketbola, güreşten karateye, masa tenisinden okçuluğa kadar 20 sporda sporcular gösteri yaptı.Adıyaman Vali Yardımcısı Yunus Kızılgüneş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş’in de katıldığı etkinlik renkli gösterilere sahne oldu.Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş yaptığı konuşmada, hafta boyunca yaklaşık 20 branşta faaliyetlerin devam edeceğini belirterek, “İnşallah pandemi sürecinin bitmesiyle tekrar spor faaliyetlerimiz coşkulu bir şekilde gerçekleşecektir.

23-30 Eylül Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında 20 spor dalında sporcular gösteri yaptı.
Adıyaman Sümerevler Atletizm Pistinde gerçekleştirilen etkinliğe sporcular sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak gösterilerini yaptı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Herkes İçin Spor Federasyonu koordinesinde “Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlıklı Yaşam” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
Futboldan basketbola, güreşten karateye, masa tenisinden okçuluğa kadar 20 sporda sporcular gösteri yaptı.
Adıyaman Vali Yardımcısı Yunus Kızılgüneş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş’in de katıldığı etkinlik renkli gösterilere sahne oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş yaptığı konuşmada, hafta boyunca yaklaşık 20 branşta faaliyetlerin devam edeceğini belirterek, “İnşallah pandemi sürecinin bitmesiyle tekrar spor faaliyetlerimiz coşkulu bir şekilde gerçekleşecektir. Türkiye’de eş zamanlı gerçekleştiriliyor. Amaç, tüm ülkemizde sağlıklı spor yapma farkındalığını arttırmaktır. Adıyaman’da spor faaliyetlerinin aralıksız olarak kurumumuz bünyesinde yürütülmesi noktasında farkındalık oluşturmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Adıyaman Namaz Vakitleri 23 Eylül Çarşamba

İmsak
04:48
Sabah
06:09
Öğle
12:24
İkindi
15:49
Akşam
18:30
Yatsı
19:46

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Çarşamba

Bilen Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Merkez
Hacettepe Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Besni
Çağlayan Eczanesi
Golbasi
Selçuk Eczanesi
Kahta
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