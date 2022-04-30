Adıyaman'da çekiciyle minibüs çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Adıyaman'da çekiciyle minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adıyaman - Çelikhan kara yolunun 15'inci kilometresinde Cumali Çalışkan idaresindeki 01 AED 816 plakalı minibüsle 02 AC 222 plakalı çekici çarpıştı.

Kazada sürücü Çalışkan ile minibüsteki 2 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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