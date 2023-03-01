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Adıyaman'da depremzedelere günde 5 bin dürüm çiğ köfte dağıtılıyor

01.03.2023 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da, afetzedelere günde 5 bin çiğ köfte dürüm ikram ediliyor.

Adıyaman'da depremzedelere günde 5 bin dürüm çiğ köfte dağıtılıyor

Türkiye'nin önde gelen 30 firmasının desteğiyle kurulan Çiğ Köfte Üreticileri Derneği (ÇİĞDER) de depremden etkilenenlere yardım için harekete geçti.

Bu kapsamda ÇİĞDER tarafından depremden etkilenen tüm illere kargo uçaklarıyla 20 ton çiğ köfte gönderildi. Adıyaman'a gelen dernek yetkilileri, kentte oluşturulan çadır kentlere stant kurarak günde 5 bin dürüm çiğ köfte dağıtıyor.

ÇİĞDER yetkilisi Nuri Yağcı, AA muhabirine, depremzedelere yönelik çiğ köfte dağıtımı yaptıklarını söyledi.

Adıyaman'da dün faaliyetlerine başladıklarını belirten Yağcı, "Kurulan çadırlara her gün farklı noktalarda 15 gün boyunca günlük 5 bin, toplamda 75 bin dürüm dağıtımı yapmış olacağız. Her zaman depremzedelerimizin yanındayız. Diğer illere de çalışma başlatarak çiğ köfte dağıtımı yapacağız." dedi.

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Adıyaman çiğ köfte

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