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Adıyaman'da duruşma sonrası çıkan kavgada iki kişi yaralandı

26.11.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da duruşma sonrası çıkan kavgada iki kişi yaralandı

Adıyaman'da görülen dolandırıcılık duruşması sonrasında taraflar arasında çıkan kavgada iki kişi yaralandı.

Adıyaman Adliyesi'nde görülen bir dolandırıcılık davası sonrasında taraflar arasında adliye bahçesinde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.A. aldığı bıçak darbesiyle T.A. ise darp sonucu yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Adıyaman'da duruşma sonrası çıkan kavgada iki kişi yaralandı

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