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Adıyaman'da eğitime bir gün ara verildi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 13.02.2020 19:56 | Son Güncelleme

Adıyaman'da eğitime bir gün ara verildi

Adıyaman'da olumsuz hava koşulları ve olabilecek buzlanma nedeniyle il genelinde yarın okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde buzlanmanın olduğu belirtildi.

Açıklamada, ''İlimiz genelinde olumsuz hava koşulları ve olabilecek buzlanma nedeniyle 14 Şubat Cuma günü il ve ilçelerimiz ile tüm köylerimizde ilk ve orta derceli okullarda eğitime (özel okullar, özel eğitim kurumları dahil) bir gün ara verilmiştir.'' bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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