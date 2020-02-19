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Adıyaman'da ekmek ve unlu mamul üreten işletmeler denetlendi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 19.02.2020 13:53 | Son Güncelleme

Adıyaman'da ekmek ve unlu mamul üreten işletmeler denetlendi

Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi kapsamında, Adıyaman'da ekmek ve unlu mamul üreten işletmeler denetlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı yerlerinde önceden belirlenen ekmek ve unlu mamul üretimi yapan işletmelerde incelemede bulundu.

Unlu mamullerin saklanma ve hijyen koşullarını inceleyen ekipler, reyonlardaki ürünlerin de son kullanım tarihi, üretim ve parti numaralarını kontrol etti.

Ekiplerle incelemeye katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlık tarafından 81 ilde başlatılan gıda bazlı denetim seferberliğinin 22 Şubat'a kadar devam edeceğini söyledi.

Denetimlerin hassas şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Alan, geçen yıl 30 gıda kontrol görevlisiyle 3 bin 843 işletmeye toplamda 6 bin 900 denetim yapıldığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Adil Alan Denetim ekmek ve unlu mamüller

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