Adıyaman’da enkaz altında kalan kadın 5. günde kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkilediği Adıyaman’da arama kurtarma çalışmaları depremin 5’inci gününde de devam ediyor. Enkaz altında kurtarılmayı beleyen Ayşe Kılıç, ekiplerin yoğun çabaları sonucu sağ olarak kurtarıldı.
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