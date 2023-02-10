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Adıyaman’da enkaz altında kalan kadın 5. günde kurtarıldı

10.02.2023 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da devam eden arama kurtarma çalışmalarında Ayşe Kılıç, depremin 5. gününde sağ olarak enkaz altından çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkilediği Adıyaman’da arama kurtarma çalışmaları depremin 5’inci gününde de devam ediyor. Enkaz altında kurtarılmayı beleyen Ayşe Kılıç, ekiplerin yoğun çabaları sonucu sağ olarak kurtarıldı.

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