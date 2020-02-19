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Adıyaman’da ’Gıda Denetim Seferberliği’ sürüyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 19.02.2020 13:56 | Son Güncelleme

Türkiye’de 81 ilde yürütülen ‘Gıda Denetim Seferberliği’ Adıyaman’da tüm hızıyla sürüyor.Tarım ve Orman Bakanlığının 81 ilde başlattığı ‘Gıda Denetim Seferberliği’ 17 Şubat tarihinde başlatıldı.

Türkiye’de 81 ilde yürütülen ‘Gıda Denetim Seferberliği’ Adıyaman’da tüm hızıyla sürüyor.
Tarım ve Orman Bakanlığının 81 ilde başlattığı ‘Gıda Denetim Seferberliği’ 17 Şubat tarihinde başlatıldı. Tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak Adıyaman’da da başlatılan seferberlik tüm hızıyla sürüyor.
Denetimlerle ilgili bilgi veren Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, Tarım ve Orman Bakanlığının 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığı ve güvenilir gıda arzının sağlanmasından sorumlu olduğunu kaydetti.
Alan, “17 Şubat tarihinde Bakanlığımıza bağlı 81 İl Müdürlüğü ve illere bağlı yetkilendirilmiş İlçe Müdürlüklerince ‘Gıda Denetim Seferberliği’ başlatılmıştır. Bu denetimlerin 17 Şubat-22 Şubat 2020 tarihleri arasında 6 gün boyunca devam edecek. Sırasıyla süt sektörü, et ürünleri sektörü, ekmek ve unlu mamuller, kasap ve şarküteri, market, okul kantin ve yemekhaneleri, lokanta, fastfood ve dönerciler denetlenecek. 2019 yılı içerisinde İl Müdürlüğümüz tarafından 30 resmi gıda kontrol görevlisiyle, 4 adet soğutuculu gıda denetim ve numune aracıyla 3 bin 843 işletme üzerinde toplam 6 bin 900 denetim gerçekleştirilmiştir” dedi.

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