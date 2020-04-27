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Adıyaman’da ilçeler arası giriş-çıkış kısıtlaması uzatıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 27.04.2020 16:45 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu, 26 nisan tarihinde sona eren ilçeler arası giriş-çıkış kısıtlaması süresiz uzattı.Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında vatandaşların sağlığını korumak, sosyal mesafeyi ve teması azaltmak amacıyla Adıyaman genelinde ilçeler arası tüm giriş ve çıkışlar 13 Nisan 2020 tarihinde alınan karar ile 14 gün süreyle kapatılmasına karar verilmişti.Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeniden toplanarak Adıyaman genelinde ilçeler arası (toplu taşıma, özel araç, yaya vb.) yapılacak tüm giriş çıkışlar 27.04.2020 günü saat 24.00’ den itibaren ikinci emre kadar yeniden kısıtladı.Kurul açıklamasında, “Temel ihtiyaç (gıda temizlik malzemesi vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve yurt dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat yeri, alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuzu veya fatura vb.

Adıyaman’da ilçeler arası giriş-çıkış kısıtlaması uzatıldı

Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu, 26 nisan tarihinde sona eren ilçeler arası giriş-çıkış kısıtlaması süresiz uzattı.
Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında vatandaşların sağlığını korumak, sosyal mesafeyi ve teması azaltmak amacıyla Adıyaman genelinde ilçeler arası tüm giriş ve çıkışlar 13 Nisan 2020 tarihinde alınan karar ile 14 gün süreyle kapatılmasına karar verilmişti.
Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeniden toplanarak Adıyaman genelinde ilçeler arası (toplu taşıma, özel araç, yaya vb.) yapılacak tüm giriş çıkışlar 27.04.2020 günü saat 24.00’ den itibaren ikinci emre kadar yeniden kısıtladı.
Kurul açıklamasında, “Temel ihtiyaç (gıda temizlik malzemesi vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve yurt dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat yeri, alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuzu veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış yapabileceklerdir. Belirtilen amaçlarla ilçeler arası giriş/çıkış yapanlar giriş/çıkış amaçlarını gösteren belgeler ile ilk çıkış ilçesine dönebileceklerdir. Bu şekilde ilçeler arası giriş/çıkış yapan ticari araç sürücüleri seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmak, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafe kuralına uymak zorundadırlar.
Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işleminin başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

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