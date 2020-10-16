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Adıyaman’da Korona Virüs denetimleri devam ediyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 16.10.2020 20:49 | Son Güncelleme

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, başkanlığında il genelinde Korona Virüs denetimi gerçekleştirildi.Ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen Korona Virüs denetimi Adıyaman’da Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay’ın katılımıyla gerçekleştirildi.İçişleri Bakanlığının talimatıyla başta Vali Mahmut Çuhadar, protokol üyeleri ve ilgili kurumların personeli tarafından oluşturulan ekipler, iş yerleri, semt pazarları, parklar, lokanta, kafe, kahvehane, internet kafeler, toplu ulaşım araçları gibi birçok noktada maske, mesafe ve hijyen denetimi yaparak, Korona Virüsle mücadelede işletme sahiplerine düşen sorumluluğu hatırlatıp, tedbirler konusunda bilgilendirici ve rehberlik edici uyarılarda bulundu.Denetim sonrası açıklamada bulunan Vali Mahmut Çuhadar, “Tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman ve ilçelerinde de ekiplerimiz tarafından sıkı denetimler yapılmaktadır.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, başkanlığında il genelinde Korona Virüs denetimi gerçekleştirildi.
Ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen Korona Virüs denetimi Adıyaman’da Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığının talimatıyla başta Vali Mahmut Çuhadar, protokol üyeleri ve ilgili kurumların personeli tarafından oluşturulan ekipler, iş yerleri, semt pazarları, parklar, lokanta, kafe, kahvehane, internet kafeler, toplu ulaşım araçları gibi birçok noktada maske, mesafe ve hijyen denetimi yaparak, Korona Virüsle mücadelede işletme sahiplerine düşen sorumluluğu hatırlatıp, tedbirler konusunda bilgilendirici ve rehberlik edici uyarılarda bulundu.
Denetim sonrası açıklamada bulunan Vali Mahmut Çuhadar, “Tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman ve ilçelerinde de ekiplerimiz tarafından sıkı denetimler yapılmaktadır. Bugün farkındalık oluşturarak vatandaşlarımızın dikkatlerini tekrar çekme konusunda hatırlatmada bulunuyoruz. Hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın kurallara uyup uymadığını denetliyoruz. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde her bir vatandaşımız üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirip belirlenen kurallara uyduğunda salgını bertaraf edebiliriz. Maske, mesafe ve temizlik bu üç kuraldan ödün vermeden hayatımıza devam etmeliyiz. Unutmayalım, Korona Virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Korona Virüsle mücadelemizde kurallara uyan tüm esnaf ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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