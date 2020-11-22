YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman’da KPSS heyecanı

Adıyaman’da KPSS heyecanı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 22.11.2020 13:44 | Son Güncelleme

Tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman’da da Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı başladı.KPSS’ye girecek olan adaylar, erken saatte sınav olacakları okulların önüne geldi.

Tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman’da da Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı başladı.
KPSS’ye girecek olan adaylar, erken saatte sınav olacakları okulların önüne geldi. Adaylar, korona virüs tedbirleri kapsamında, maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde tek tek içeri alındı. Bazı adaylar sınava son saniyede yetişti.
Sınavların yapıldığı okullarda görevli kolluk kuvvetleri ve memurlar adayların mağdur olmaması için son dakikalarda okul çevresine ulaşan adaylara acele etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
Saatler 10.00’ı gösterdiğinde ise kapılar kapandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan 'mavi yakalılar' için dikkat çeken öneriProf. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan 'mavi yakalılar' için dikkat çeken öneri
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!
1/

Adıyaman Namaz Vakitleri 22 Kasım Pazar

İmsak
05:43
Sabah
07:08
Öğle
12:18
İkindi
14:56
Akşam
17:19
Yatsı
18:38

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler22 Kasım Pazar

Eğitim Eczanesi
Merkez
Erkan Eczanesi
Merkez
Turan Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Besni
Kılıç Eczanesi
Golbasi
Çınar Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.