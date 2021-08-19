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Adıyaman'da örtü yangınında 20 hektarlık alan zarar gördü

19.08.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da örtü yangınında 20 hektarlık alan zarar gördü

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Çobanpınar Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye, itfaiye, orman işletme ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da desteğiyle söndürülen yangında 20 hektarlık alan zarar gördü.

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