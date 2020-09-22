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Adıyaman’da oyun salonlarına denetim

ADIYAMAN HABERLERİ  | 22.09.2020 16:08 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında il merkezindeki oyun salonlarını denetledi.Adıyaman’da faaliyet gösteren internet kafe ve oyun salonlarına yönelik denetimlerini sürdüren Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işyeri sahiplerine ve çalışanlarına bir kez daha korona virüsten korunma yolları ve tedbirleri hakkında hatırlatmalarda bulundu.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında il merkezindeki oyun salonlarını denetledi.
Adıyaman’da faaliyet gösteren internet kafe ve oyun salonlarına yönelik denetimlerini sürdüren Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işyeri sahiplerine ve çalışanlarına bir kez daha korona virüsten korunma yolları ve tedbirleri hakkında hatırlatmalarda bulundu. İşyerlerinin ruhsat sorgulamasını yapıp, hijyen kurallarına uyup uymadığını da denetleyen zabıta ekipleri, oyun salonlarında bulunan vatandaşları da maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyardı. Denetimlerle ilgili bilgi veren yetkililer, “İlimizde bulunan internet kafelere ve oyun salonlarına yönelik yaptığımız denetimlerde, işyeri sahiplerinden tedbirleri arttırmalarını, vatandaşlarımızdan da maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına daha da hassasiyetle uymalarını istedik. Hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın sağlığı açısından gerçekleştirdiğimiz bu denetimlerimiz devam edecek” diye konuştu.

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