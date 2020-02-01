YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman’da sağlıkçılar ile deprem değerlendirme toplantısı yapıldı

Adıyaman’da sağlıkçılar ile deprem değerlendirme toplantısı yapıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 01.02.2020 11:26 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen depremin hemen ardından Adıyaman’dan Elazığ’a gidip çalışmalara katılan 112 acil sağlık hizmetleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleriyle değerlendirme toplantısı yapıldı.Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına İl Sağlık Müdürü Uzm.

Adıyaman’da sağlıkçılar ile deprem değerlendirme toplantısı yapıldı

Elazığ’da meydana gelen depremin hemen ardından Adıyaman’dan Elazığ’a gidip çalışmalara katılan 112 acil sağlık hizmetleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleriyle değerlendirme toplantısı yapıldı.
Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, idareciler ve kurtarma ekiplerinde görev alan sağlık personelleri katıldı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda ayrıca Adıyaman’da alınan sağlık tedbirleri ve planlanan çalışmalar görüşüldü.
Toplantıda İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, deprem bölgesinde faaliyet gösteren UMKE, 112 ekipleri ve depremin sembolü haline gelen UMKE personeli Emine Kuştepe’ye göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Adıyaman’da sağlıkçılar ile deprem değerlendirme toplantısı yapıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

40 kadın mikrogirişimci sertifikasını aldı

40 kadın mikrogirişimci sertifikasını aldı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Zeynep, kemandaki ustalığı ile dikkat çekiyor

Zeynep, kemandaki ustalığı ile dikkat çekiyor

Özalp ilçesinden depremzedeler için yardım kampanyası

Özalp ilçesinden depremzedeler için yardım kampanyası

Park halindeki araç alev alev yandı

Park halindeki araç alev alev yandı

Adıyaman Namaz Vakitleri 1 Şubat Cumartesi

İmsak
06:02
Sabah
07:25
Öğle
12:45
İkindi
15:32
Akşam
17:56
Yatsı
19:14

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Cumartesi

Ihlamur Eczanesi
Merkez
Mehmetyapıcı Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Mehmet Önder Eczanesi
Besni
Lokman Eczanesi
Golbasi
Karakaya Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

Köy Okulunun Etkinliğinde Görsel Şölen Yaşandı

Köy Okulunun Etkinliğinde Görsel Şölen Yaşandı

Adıyaman’da Kosgeb Bilgilendirme Toplantısı Yapılacak

Adıyaman’da Kosgeb Bilgilendirme Toplantısı Yapılacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.