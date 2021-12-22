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Adıyaman'da, terör örgütü PKK operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

22.12.2021 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da, terör örgütü PKK operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Adıyaman'da terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kentte, PKK terör örgütüne üye oldukları ve örgüte finansman sağladıkları iddiasıyla 18 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E. "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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