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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 01.01.2021 17:53 | Son Güncelleme

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı

Adıyaman'da bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu kullandıkları gerekçesiyle 12 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bir evde uyuşturucu kullanıldığı bilgisi aldı.

Ekipler, eve düzenlediği operasyonda 86 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap, 2,25 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan şüphelilere Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplamda 37 bin 800 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.
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