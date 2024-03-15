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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

AA AA
15.03.2024 11:03
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Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi aldı.

Ekipler, kent merkezinde plakası açıklanmayan bir araçta dedektör köpeğinden de yardım alınarak yapılan aramada, aracın sağ ön çamurluk içinde gizli bölme olduğunu tespit etti. Bölmede, 165,99 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 700 lira para ele geçirildi.

Araçtaki F.C.Ç. ve C.E.C. ise gözaltına alındı. Zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Şüpheli Adıyaman

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