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Adıyaman’da Vergi Haftası kutlamaları başladı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 24.02.2020 15:09 | Son Güncelleme

Her yıl Şubat ayının son haftası kutlanan Vergi Haftası kutlamaları ülke genelinde olduğu gibi Adıyaman’da da başladı.Bu yıl 31.’si kutlanan Vergi Haftası kutlamaları kapsamında, Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından Defterdar Vekili Mustafa Erdem, Defterdarlık birim müdürleri ve çalışanlarıyla Vali Aykut Pekmez’i makamında ziyaret ederek, hafta boyunca yapacakları faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.Gerçekleşen ziyarette Defterdar Vekili Mustafa Erdem, Vali Aykut Pekmez’in yakasına Vergi Haftası konulu rozeti takarak, bir buket çiçek takdim etti.Defterdar Vekili Mustafa Erdem ve beraberindeki heyetten çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Aykut Pekmez, verginin önemine değinerek, “Vergi, ülkemizin büyüyüp gelişmesine doğrudan etki eden en önemli gelir kaynağıdır.

Adıyaman’da Vergi Haftası kutlamaları başladı

Her yıl Şubat ayının son haftası kutlanan Vergi Haftası kutlamaları ülke genelinde olduğu gibi Adıyaman’da da başladı.
Bu yıl 31.’si kutlanan Vergi Haftası kutlamaları kapsamında, Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından Defterdar Vekili Mustafa Erdem, Defterdarlık birim müdürleri ve çalışanlarıyla Vali Aykut Pekmez’i makamında ziyaret ederek, hafta boyunca yapacakları faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Gerçekleşen ziyarette Defterdar Vekili Mustafa Erdem, Vali Aykut Pekmez’in yakasına Vergi Haftası konulu rozeti takarak, bir buket çiçek takdim etti.
Defterdar Vekili Mustafa Erdem ve beraberindeki heyetten çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Aykut Pekmez, verginin önemine değinerek, “Vergi, ülkemizin büyüyüp gelişmesine doğrudan etki eden en önemli gelir kaynağıdır. Ülkemizin kalkınması, kamu hizmetlerinin vatandaşa daha etkin bir şekilde ulaşması ve gelecek nesillerin daha müreffeh bir ortamda yaşaması ödenen vergiler ile sağlanmaktadır. Vergiler sadece kaynak olmakla kalmayıp aynı zamanda devlete sosyal, ekonomik ve politik amaçlarına ulaşabilmesi için de yardımcı olmaktadır. Devletin sağlamakla yükümlü olduğu sağlık, güvenlik gibi temel hizmetler ile altyapı hizmetlerinin gerçekleşmesinde vergilerin önemi büyüktür. Vergi bilincinin yüksek olması dolayısıyla son yıllarda vergi tahakkuku ve tahsilatı oranı en yüksek illerimizin başında Adıyaman gelmektedir. Bu anlamda vergi bilincinin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi amacıyla bu yıl 31. kutlanan Vergi Haftası dolayısıyla, vergisini zamanında ödeme gayretinde olan tüm mükelleflerimize ilimizin ve ülkemizin ekonomik gelişimine sağladıkları katkı için teşekkür ediyor, özveri ile çalışan tüm Defterdarlık personelimizin Vergi Haftasını kutluyor, mükelleflerimize bol ve kazançlı bir yıl geçirmelerini diliyorum” diye konuştu.
Bu yıl 24 Şubat - 1 Mart 2020 tarihleri arasında kutlanacak olan Vergi Haftasında, hafta boyunca sivil toplum kuruluşları ziyareti, mükellef ziyaretleri, ilköğretim ve üniversite öğrencilerine maliyecilik ve vergi ile ilgili yapılacak bilgilendirmeler gibi etkinliklere yer verilecek.

Adıyaman’da Vergi Haftası kutlamaları başladı

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