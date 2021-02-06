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Adıyaman'daki silahlı kavgada hayatını kaybeden 6 kişiden 4'ünün cenazesi toprağa verildi

06.02.2021 11:09 | Son Güncelleme:
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Adıyaman'daki silahlı kavgada hayatını kaybeden 6 kişiden 4'ünün cenazesi toprağa verildi

GAZİANTEP (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 6 kişiden 4'ünün cenazesi toprağa verildi.

Kahta'nın Doluca köyü yakınlarında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybedenlerden 4 kişinin cenazesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Sincik ilçesine bağlı Çamdere köyüne getirildi.

Jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışlarında uygulama noktası oluşturdu, köye gelenlerin üst araması yapıldıktan sonra köye girişe izin verildi.

Araçların alınmadığı köyün içinde ve mezarlık çevresinde jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Cenazeler, köy mezarlığında kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Dün, Kahta ilçesine bağlı Doluca köyü yakınlarında iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı.

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