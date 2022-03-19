YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman'daki terör örgütü PKK operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Adıyaman'daki terör örgütü PKK operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

19.03.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'daki terör örgütü PKK operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında 16 Mart'ta düzenlenen operasyonda yakalanan K.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen K.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandıGÜNCELLEME - Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ışık gösterisi yapıldı1915 Çanakkale Köprüsü'nde ışık gösterisi yapıldı
İzmir'de iki kardeş arasındaki bıçaklı kavgada bir kişi öldüİzmir'de iki kardeş arasındaki bıçaklı kavgada bir kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman

Adıyaman Namaz Vakitleri 19 Mart Cumartesi

İmsak
05:05
Sabah
06:26
Öğle
12:40
İkindi
16:04
Akşam
18:44
Yatsı
20:00

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler19 Mart Cumartesi

Mehmetalidoğan Eczanesi
Merkez
Yaşar Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Takavutlar Eczanesi
Golbasi
Hayat Eczanesi
Kahta
Sağlık Eczanesi
Besni
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsellik itirafı olay oldu! “Bana katılıyor, her gün...”

Cinsellik itirafı olay oldu! “Bana katılıyor, her gün...”

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Sosyal medyadan anlattı! "Bize doğru mastürbasyon..."

Sosyal medyadan anlattı! "Bize doğru mastürbasyon..."

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.