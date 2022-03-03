Adıyaman'daki "yabancı gelin" Yekaterina da savaşın bitmesini istiyor

ORHAN PEHLÜL - Annesi Ukraynalı, babası Rus olan ve 8 yıl önce evlenerek Adıyaman'a yerleşen Yekaterina Karayıldız, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın bir an önce bitmesini istiyor.

Rusya ve Ukrayna'daki ailesi ile yakın akrabalarını sürekli görüntülü arayarak onların durumunu öğrenen Karayıldız, bir an önce barışın hakim olmasını temenni ediyor.

Yekaterina Karayıldız, AA muhabirine, eşi Serkan Karayıldız ile Rusya'nın Omsk şehrinde tanıştığını, evlendikten sonra Adıyaman'a yerleştiklerini ve 3 çocuklarının olduğunu anlattı.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa halen inanamadığını dile getiren Karayıldız, "Kim bu savaşı başlattıysa doğru bir şey yapmadı. Savaştan kimse bir şey kazanmaz. Millet fakirleşiyor, çocuklar babasız kalıyor, yuvasız kalıyor. Bu savaş bir an önce bitsin, savaşa çok karşıyım." dedi.

- İki ülkedeki akrabalarıyla sürekli görüşüyor

Savaşın başladığı ilk günden bu yana çok üzüldüğünü ve yıprandığını, sürekli ağladığını, ülkesini, ailesini, insanları merak ettiğini ifade eden Karayıldız, şöyle konuştu:

"Ailemle sürekli görüşüyoruz, onlar da çok üzgünler ve ağlıyorlar. Ukrayna'da da akrabalarımız var. Orada şu anda herkes kaçmış ve saklanmış. Çok üzülüyoruz bu duruma. Her gün aramaya çalışıyorum, durumlarını merak ediyorum. Evde sürekli ağlıyorum. Elimde telefon hep arıyorum. Rus kanallarında 'sadece askeri bölgede savaş var' deniliyor ama öyle değil, Harkiv'de meydana bomba atıldı. Kaç kişi öldü, çocuklar, sivil vatandaşlar, askerler öldü. İnsanlar saklanacak yer bulamıyor, hastaneye saklanıyor olmuyor, anneler metro içerisinde doğum yapıyorlar, böyle bir şey olur mu? Biz aynı milletiz. Rusya-Ukrayna dedelerimiz aynı savaşta yer almış şimdi de böyle oluyor. Savaş bitsin, barış çabucak gelsin. Ben de herkes gibi çok üzgünüm."

- "Bu savaşın bir an evvel durmasını istiyoruz"

Serkan Karayıldız ise yurt dışı gezisinde eşi ile tanıştığını ve evlenerek Adıyaman'a yerleştiklerini anlattı.

Eşinin Ukrayna'da ve Rusya'da akrabalarının olduğunu, savaşta yaralanan akrabalarının bulunduğunu ifade eden Karayıldız, "Eşim sürekli evde ağlıyor, bu durumun bir an önce bitmesini istiyor. Savaş şimdiye kadar kimseye bir şey kazandırmadı kazandırmayacak da. Kimse bu savaşların yaşanmasını istemiyor. Masumlar ölüyor, çocuklar annesiz, babasız kalıyor. Bu savaşın bir an evvel durmasını istiyoruz." diye konuştu.

