YURTHABER
  4. Adıyaman’dan 2020 yılında 603 kişi Hac’a gidecek

Adıyaman’dan 2020 yılında 603 kişi Hac’a gidecek

ADIYAMAN HABERLERİ  | 16.01.2020 16:59 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı, 2020 yılında Adıyaman’dan toplam 603 kişinin Hac ibadetini yerine getireceğini kaydetti.Hac kuralarının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çekildiğini ve sıra bekleyen toplam 2 milyon 298 bin 800 kişi içerisinden ülkemizden 83 bin 430 kişinin Hac’a gideceğini belirten Müftü Mehmet Taşçı, Adıyaman’a verilen kontenjanın ise 603 olduğunu söyledi.Müftü Taşçı, “Adıyaman’dan şu ana kadar 17 bin 753 kişi Hac kaydı yaptırmıştır.

Adıyaman’dan 2020 yılında 603 kişi Hac’a gidecek

Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı, 2020 yılında Adıyaman’dan toplam 603 kişinin Hac ibadetini yerine getireceğini kaydetti.
Hac kuralarının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çekildiğini ve sıra bekleyen toplam 2 milyon 298 bin 800 kişi içerisinden ülkemizden 83 bin 430 kişinin Hac’a gideceğini belirten Müftü Mehmet Taşçı, Adıyaman’a verilen kontenjanın ise 603 olduğunu söyledi.
Müftü Taşçı, “Adıyaman’dan şu ana kadar 17 bin 753 kişi Hac kaydı yaptırmıştır. 2020 yılında kurada ismi çıkanlar arasından ilimize verilen kontenjan toplam 603’tür. Bunun 593’ü oda tercihli konaklama türünden, 10’u ise otel konaklama türündendir. Hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımız Hac kesin kayıtlarını 13 Ocak-24 Ocak 2020 tarihleri arasında Müftülüğümüze yaptıracaktır. Hac kesin kaydı yaptırmak isteyen vatandaşlarımız kendi e-devlet şifreleri ile e-devlet sistemi üzerinden Diyanet veya acente tercihini yaparak belgesini alacak. Tercihi Diyanet ise, Müftülüğümüze gelerek 13-24 Ocak tarihleri arasında kesin kaydını yaptıracak” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenler telefona sarıldı! Dakikalarca sürdü Görenler telefona sarıldı! Dakikalarca sürdü
Kooperatifçilik konulu resim yarışması sonuçlandıKooperatifçilik konulu resim yarışması sonuçlandı
Gazeteci Çelik, öğrencilere gazetecilik mesleğini anlattıGazeteci Çelik, öğrencilere gazetecilik mesleğini anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Hisarcık’ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor

Hisarcık’ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor

Adıyaman Namaz Vakitleri 16 Ocak Perşembe

İmsak
06:09
Sabah
07:34
Öğle
12:41
İkindi
15:17
Akşam
17:39
Yatsı
18:59

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Perşembe

Anadolu Eczanesi
Merkez
Dünya Eczanesi
Merkez
Özgün Eczanesi
Merkez
Mehmet Önder Eczanesi
Besni
Özdemir Eczanesi
Golbasi
Perihan Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yeni Mahalle sakinleri sorunlarını Başkan Kılınç’la paylaştı

Yeni Mahalle sakinleri sorunlarını Başkan Kılınç’la paylaştı

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

Köy Okulunun Etkinliğinde Görsel Şölen Yaşandı

Köy Okulunun Etkinliğinde Görsel Şölen Yaşandı

Çiftçiler Tarlada Tarihi Mozaik Buldu

Çiftçiler Tarlada Tarihi Mozaik Buldu

Eğitim-sen’den Eğitim Yılı Değerlendirmesi

Eğitim-sen’den Eğitim Yılı Değerlendirmesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.