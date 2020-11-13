Adıyaman’dan İzmir’e yardım tırı

Adıyaman Valiliği ve Adıyaman Belediyesi tarafından İzmirli depremzedelere verilmek üzere hazırlanan yardım tırı yola çıktı.

Gıda malzemeleriyle battaniyelerin yer aldığı yardım tırı eski Adıyaman Valiliği bahçesinde yapılan dualar eşliğinde İzmir’e uğurlandı. Yardım tırıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, “Adıyaman’dan İzmir’e yardım eli adı altında oluşturduğumuz yardım malzemelerini İzmir’e göndermek üzere küçük bir tören düzenlemiş bulunuyoruz. Yardım bizim milletimizin en büyük özelliklerindendir. Dara düşene, sıkıntıda olana yardım etmek milli birlikteliğimizin en önemli nişanelerinden bir tanesidir. Bugünde İzmirli kardeşlerimiz zor durumda. Bizlerde küçücükte olsa onlara katkı sunmaktan sevinç duyuyoruz, onur duyuyoruz” dedi.

Daha sonra konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, “Valimizi himayesinde ufakta olsa böyle bir yardım tırı planladık. Millet olarak millet olarak bizleri güçlü kılan en önemli özelliklerimizden bir tanesi de böyle dar günde, zor günde bir araya gelmemizdir. Bu hakikatten taktire şayan bir durumdur ama depreme önlem noktasında bizler de Adıyaman olarak valimizin riyasetimde gerekli çalışmaları yapıyoruz” diye konuştu.

Programa, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve İl Müftüsü Mehmet Taşçı katıldı.



