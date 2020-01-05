Adlıhan Dere: "2019’u güzel çalışmalarla bitirdik, 2020’ye umutla girdik"

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı 3-5 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “2019’u güzel çalışmalarla bitirdik, 2020 yılına yeni umutlar ve büyük bir heyecanla girdik" dedi.

AESOB Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı, 3 Ocak’ta Antalya Merkez’de bulunan 37 Oda Başkanı, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine, 4 Ocak’ta ise Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar ilçelerde bulunan 38 Oda Başkanı, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine yönelik düzenlendi. AESOB faaliyetlerinin ve yeni dönem projelerinin aktarıldığı toplantı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Antalya Ticaret İl Müdürü Mesut İlter ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere’nin açılış konuşmaları ile başlayarak, Protokol Uzmanı İhsan Ataöv’ün Protokol ve Nezaket Kuralları Eğitim sunumuyla devam etti.

“AESOB örnek oluyor”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Antalya’da faaliyet gösteren esnafların çok şanslı olduğunu vurguladı. AESOB Başkanı Adlıhan Dere’nin, Türkiye’deki tüm birliklere örnek olacak projelere imza attığını ifade eden Palandöken, "Aynı zamanda değerli kardeşim Adlıhan Dere’nin ilklere imza attığını ve büyük bir azimle çalışmalarına devam ettiğini her fırsatta dile getiriyorum. Antalya’da 82 bin esnafımızın başkanı olan Adlıhan başkanımız benim TESK Yönetim Kurulu üyem. Kendisiyle her ay en az iki üç kere bir araya geliyor esnaf ve sanatkarlarımızın durumu hakkında görüşme gerçekleştiriyoruz. Esnafımızın sorunlarının çözümünde gece gündüz fark etmeksizin çabalıyor, bu kapsamda hem Ankara’da hem de Antalya’da önemli temaslarda bulunuyor. Biliyoruz, esnaf ve sanatkarlarımızın bir çok sorunu var ancak bizler bu sorunları en iyi bilen kişileriz. Her fırsatta bu sorunları dile getiriyoruz. Çünkü esnaf ve sanatkarlarımızın toplumun barometresi olduğunu çok iyi biliyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımızın mahalle kültüründe ne kadar önemli bir yeri olduğunu çok iyi biliyoruz. Birlik ve dirlik içerisinde olduğumuz sürece sorunlarımızı çözmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.