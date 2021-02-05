YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Adliye çalışanlarından çocuklar için oyuncak ve giysi kampanyası

Adliye çalışanlarından çocuklar için oyuncak ve giysi kampanyası

05.02.2021 12:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Adliyesi çalışanları ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için oyuncak ve giyim eşyası kampanyası başlattı.Samsun Adliye Sarayı’nda görev yapan çalışanlar örnek bir kampanyaya imza attı.

Samsun Adliyesi çalışanları ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için oyuncak ve giyim eşyası kampanyası başlattı.
Samsun Adliye Sarayı’nda görev yapan çalışanlar örnek bir kampanyaya imza attı. Ocak ayında başlatılan kampanyada ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için giyim eşyası ve oyuncak toplanıyor.
Kampanyanın fikir sahibi savcılık çalışanı Sadık Yazıcıoğlu, söz konusu kampanyanın diğer kurumlara da örnek olmasını istedi. Yazıcıoğlu, "Birkaç arkadaş kendi aramızda topladığımız cüzi miktarda para ile gıda yardımı yapıyorduk. Bunun çevreden duyulması ve örnek olması nedeniyle katılımcılarımız arttı. Şimdi daha çok aileye ulaşabiliyoruz ve bunu her ay düzenli olarak yapabiliyoruz. Yine yardımsever arkadaşların talebi ve gönderileri ile bu ay çocuk kıyafeti ve oyuncak paylaşımı yapıyoruz. Amacımız bu organizasyonu sürekli hale getirmek ve iyiliğin herkesi kapsamasını sağlamak. Ben ve arkadaşlarım elçiyiz. Bu kampanyaya destek sağlayan herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat' İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat'
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
1/

Samsun Namaz Vakitleri 5 Şubat Cuma

İmsak
06:08
Sabah
07:35
Öğle
12:54
İkindi
15:36
Akşam
18:02
Yatsı
19:24

Samsun Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Cuma

Özcan Eczanesi
Ilkadim
Seven Eczanesi
Ilkadim
Yeni Yaşam Eczanesi
Ilkadim
Emir Efendi Eczanesi
Atakum
Organik Eczanesi
Atakum
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Diğer Haberler

Çoklu organ yetmezliğine neden olan meningokok menenjitine için aşı önemli

Çoklu organ yetmezliğine neden olan meningokok menenjitine için aşı önemli

Bastonlu kavga kamerada

Bastonlu kavga kamerada

Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Avcı emekliye ayrıldı

Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Avcı emekliye ayrıldı

Türk bilim insanları, IGM hastalığını ameliyatsız tedavi etmeyi başardı

Türk bilim insanları, IGM hastalığını ameliyatsız tedavi etmeyi başardı

Türk bilim insanları, IGM hastalığını ameliyatsız tedavi etmeyi başardı

Türk bilim insanları, IGM hastalığını ameliyatsız tedavi etmeyi başardı

Başkan Sandıkçı: “Çalışanlarımızla, ilçe halkımızla kocaman bir aileyiz”

Başkan Sandıkçı: “Çalışanlarımızla, ilçe halkımızla kocaman bir aileyiz”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.