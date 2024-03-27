Adliyede polise saldıran 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan 4 şüpheli sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Büyükçekmece’de 9 Ekim 2023 tarihinde polis memuru Cihat Ermiş’i (31) şehit eden Muhammet Berke Çorak’ın (20) yargılandığı davada dün ilk duruşma görülmüştü. Duruşma öncesi şehidin ailesi ile tartışan ve adliyeden uzaklaştırılmak istenen sanık yakınları, görevli polis memuruna saldırmıştı. 1 polisin yaralandığı olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Bugün Sulh Ceza Hakimliği’nde ifade veren Uğurcan K., Kürşat T., Fırat A. ve Yunus S. ‘görevi yaptırmamak için direnme’ ve ‘görevli memura mukavemet’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.





