SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Antalyaspor
  4. Adnan Başkan: Galibiyet coşkusunu birlikte yaşamak istiyoruz

Adnan Başkan: Galibiyet coşkusunu birlikte yaşamak istiyoruz

18.09.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fraport TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, Beşiktaş karşılaşmasında taraftarın son düdük çalana kadar takımın yanında yer almasını istediklerini belirterek, "Maç sonunda galibiyet coşkusunu birlikte yaşamak istiyoruz" dedi.

Adnan Başkan: Galibiyet coşkusunu birlikte yaşamak istiyoruz

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş ile bugün saat 19.00'da Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak.

Maçı Ali Şansalan yönetecek. Taraftarı önünde oynayacağı maçta puanlar kazanmayı hedefleyen kırmızı beyazlılarda basın sözcüsü Adnan Başkan, Süper Lig'in ilk 4 haftasında mağlubiyete en üzüldükleri karşılaşmanın Gaziantep deplasmanında yaşandığını dile getirdi.

Gaziantep FK karşılaşmasında kaybedilen puanlara üzüldüklerini belirten Başkan, "Çünkü beraberliğe bile üzüleceğimiz maçtan maalesef elimiz boş ayrıldık. Zaten Göztepe maçında ve Fenerbahçe karşılaşmasında son dakikalarda kaybettiğimiz puanları da düşünürsek kılpayı kayıplar yaşıyoruz. Gelişmekte olan bir oyunumuz olduğunun farkındayız. Daha iyi olacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ EN HAZIR TAKIM GÖRÜNÜMÜNDE"

Bugün Beşiktaş'ı konuk edeceklerini hatırlatan Başkan, şunları söyledi:

"Ligimizin son şampiyonu ve bu sezonun da en hazır takımı görünümünde. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil ediyorlar. Hafta içinde yüksek tempolu bir müsabaka oynamış olmaları nedeniyle fiziksel olarak bir avantajımız olduğunu düşünüyoruz ama bu avantajı elbette saha içinde lehimize çevirebilme yeteneğine sahip olmamız gerekiyor. Bunun için ilk düdükten son düdüğü kadar savaşmamız lazım."

"EN ÇOK İHTİYACIMIZ OLAN ŞEY TARAFTAR DESTEĞİ"

Taraftara çağrı yapan Başkan, şöyle konuştu:

"Sahadaki 11 futbolcumuz ve teknik ekibimizin en çok ihtiyacı olduğu konu ise taraftar desteği. Biz en çok taraftarımıza güveniyoruz. İstedikleri zaman tribünlerin maç kazandırdığına çok kez şahit olduk. Taraftarımız bizim her şeyimiz. Onlarla daha güçlü olduğumuzun farkındayız. Son düdük çalana kadar yanımızda olmalarını istiyoruz. Biz yönetim olarak rakip takım taraftarlarının tribünlere alınmaması konusunda gereken önlemlerimizi aldık. Stadın tamamını kırmızı beyaz görmek ve maç sonunda galibiyet coşkusunu birlikte yaşamak istiyoruz."

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mesut Özil'den tepkilere yanıtMesut Özil'den tepkilere yanıt
150 bin liraya aldığı otomobiliyle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu150 bin liraya aldığı otomobiliyle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu
Ersun Yanal'dan penaltı açıklamasıErsun Yanal'dan penaltı açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Antalyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünyayı korkutan sıcaklık uyarısı: Felaket yolda

Dünyayı korkutan sıcaklık uyarısı: Felaket yolda

17 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

17 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Şenol Güneş'in alacağı tazminat belli oldu! Tepki yağıyor

Şenol Güneş'in alacağı tazminat belli oldu! Tepki yağıyor

Cenk Tosun geri döndü! Kendisi paylaştı

Cenk Tosun geri döndü! Kendisi paylaştı

''İtalya'dan telefon gelirse hemen ayrılırım''

''İtalya'dan telefon gelirse hemen ayrılırım''

Falcao gitti ama Galatasaray'ı bırakmıyor!

Falcao gitti ama Galatasaray'ı bırakmıyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ronaldo'nun şutu güvenlik görevlisini bayılttı

Ronaldo'nun şutu güvenlik görevlisini bayılttı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bedeli ağır oldu! 11'den kesiliyor

Bedeli ağır oldu! 11'den kesiliyor

Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya seslendi

Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya seslendi

A Milli Takım'ın hocası belli oldu! Anlaşma sağladı

A Milli Takım'ın hocası belli oldu! Anlaşma sağladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.