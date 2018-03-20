Adnan Oktar'ın kediciği Tülay Kumaşçı, Ceylan Özgül'e savaş açtı

Adnan Oktar'ın en bilinen 'kediciklerinden' Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından ayağında terlik ve pijamalarıyla kaçtığını iddia etti. ŞİMDİ DE SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI Gündeme bomba gibi düşen iddia Adnan Oktar cephesinden sert bir dille yalanlanırken, ortaya çıkan ses kaydında Ceylan Özgül nasıl kaçtığını anlatıyor. Ses kaydında doktordan randevu alma bahanesiyle bahçeye çıktığını belirten Özgül, şu ifadeleri kullanıyor: "Bahçede köpeğim vardı. Köpekle oynadım. Arabanın geldiğini gördüğümde tek kişilik kapıdan koşarak dışarı çıktım ve arabaya bindim. Kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından kaçtı! Olay açıklama "BAHÇEYE ÇIKMA İZNİ ALABİLMEK İÇİN..." Fakat köpekle oynama bahanesiyle bahçeye çıkma izni alabilmek için tabii ki ne ayağımda çorabım vardı, ne üstümde kıyafetim vardı. Üzerimde pijamalarım ve ayağımda terliğimle çıktım, oradan kaçtım. Cebimde kimliğimden başka hiçbir şeyim yoktu. Böyle kaçtım yani ben oradan." KEDİCİK TÜLAY KUMAŞÇI ÇILDIRDI Adnan Oktar'ın son yıllardaki gözdesi olan Tülay Kumaşçı, Ceylan Özgül'e belden aşağı vurmaya başladı. Kediciğin firarı ile verdiği zararı telafi etme çabasında olan Tülay Kumaşçı, Ceylan Özgül'ün 'gözden düştüğü' için bunları yaptığı iddiasında.

Kumaşçı, Ceylan Özgül ile ilgili 'ajan' iddiasını ortaya attı. İşte twitterdan yazdıkları; "Ceylan Özgül kendi isteğiyle 14 Şubat 2017 tarihinde Mine ve Pınar hanım tarafından babasına teslim edildi. Ancak çok yüksek standartlarda yaşamaya alıştığı için aynı gece TEKRAR GELMEK için adeta yalvardı. İngilizlerle çok güçlü ve değişik bağlantıları olduğu için kabul etmedik. -Sormazlar mı adama 15 yıl dile kolay çeyrek ömür hem de gençliğinin en güzel dönemi ,o kadar yıl nasıl mutlu mesut, yalılarda, köşklerde resimler çektirerek yiyip içerek, en güzel kıyafetlerle Facebookunu resimlerle doldurdun. Sonra ne oldu bir yerden bir haber mi Ceylan Özgül? -15 yıl boyunca bir insanın isteyebileceği en güzel hayatı yaşamış, sağlığından, beslenmesine kadar itina ile korunmuş biri olan Ceylan Özgül’ün kendi kafasında yarattığı bu çelişkilerle dolu traji komik kaçış öyküsünü anlatma sebebini de anlamış değiliz. LÜKSÜ KAYBETMENİN ACISI MI? -Ceylan Özgül yine asılsız ve çocukça komik iddialarda bulunmuş yok bakkala gidemiyormuş, yoğurt alamıyormuş gibi bence sıkıntısı büyük Daha yeni 30 yıldır birlikte olduğumuz bütün organizasyonları yapan Serpil Ekşioğlu ben gelemeyeceğim dedi bizde EYVALLAH tabi ne istersen dedik

-Mesela Acun Ilıcalı, Ayşin Altuniç Güven daha önce saydığım birçok kişi biz gelemeyeceğiz dediler. Biz de nasıl isterseniz dedik. İsterseniz Acun'a sorun bir zorlama yaşamış mı? Bakkala gidememiş mi? Bunlar Ceylan Özgül'ün kendini sadece küçük düşürmesidir. -Ceylan Özgül bu İngiliz ajanıyla yakınlaşmaya başladı. Biz de eğer istersen gidebilirsin diye imada bulunduk. Bırakın kaçmayı şüpheli hareketlerinden dolayı gitmesini biz teklif ettik. Ancak ısrarla kalmak istedi ve İngilizlere yakınlaşması daha da arttı. -Ceylan Özgül 15 yıl boyunca nasıl yaşadı.. versace başta olmak üzere marka kıyafetler, yüzlerce ceket, yüzlerce elbise, her elbiseye her pantolon ceket takıma özel yüzlerce ayakkabı, bir telefonla istediği yiyecekler, yalılarda, yatlarda özel hazırlanmış sofralar, daha neler... -Şöyle düşünün yabancı şarkıcıların kıyafet odalarını bilirsiniz onların en az 5 katı kıyafeti vardı ve ultra lüks bir yaşam, peki ya şimdi kendi yayınladığı videodaki vasat bir ev, peki ya kıyafetler onlar da vasat, acaba bu asılsız iddiialar lüksü kaybetmenin kuyruk acısı mı?