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Kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından kaçtı! Olay açıklama

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.03.2018 15:19 | Son Güncelleme

Adnan Oktar'ın kediciklerinden olan Ceylan Özgül, Oktar'ın yanından kaçmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından kaçtı! Olay açıklama

"Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar, bu kez de bir kaçış iddiasıyla ilgili gündeme geldi.

Adnan Oktar’ın en bilinen “kediciklerinden” Ceylan Özgül, Adnan Oktar’ın yanından ayağında terlik ve pijamalarıyla kaçtığını iddia etti.

“Adnan Hoca”nın yanından kaçtığını söyleyen Ceylan Özgül, Instagram hesabından da dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

TÜRK LİRASINI BİLE TANIMADI

Özgül, Adnan Oktar’ın yanında kendisine ilişkin hiçbir kararı kendisinin veremediğini söyleyerek, yıllar önce değişen Türk Lirası’nı dahi tanımadığını öne sürdü.

Özgül, “Dikkat edin sizi kaydedecekler. Gizli kameralarla, açık kameralarla kaydedecekler. AVM'lerde resimlerinizi çekecekler. Sonra onların üzerinde oynayacaklar ve istedikleri amaca hizmet etmezseniz aleyhinize kullanmaya kalkacaklar. Korkmanıza gerek yok şeytanın hilesi zayıftır” dedi.

TÜLAY KUMAŞÇI ADNAN HOCA'YI BÖYLE SAVUNDU

Odatv'de yer alan habere göre, Oktar'ın müritlerinden olan Tülay Kumaşçı ise, kaçma iddialarını yalandı ve Özgül'ün kendi isteğiyle ayrıldığını ileri sürdü.

TKTK

Adnan Oktar kanadının paylaştığı videoya göre, Ceylan Özgül kaçmadı, kendi isteğiyle babasının yanına rahat bir şekilde gitti.

Oktar da programda Özgül'ün kaçmadığını, kendileri tarafından ailesine bırakıldığını söyledi.

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