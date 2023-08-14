Adres bilmecesi depremzede Beyza’nın 1 yılına mal oldu

Aile, ikametgahlarını düzeltti ancak üniversite sınavına giren ve depremzede kontenjanından yararlanmak isteyen Beyza, "Siz depremde Adana’da değilmişsiniz" cevabıyla ikinci kez şok oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce insan hayatını kaybederken, 11 il de depremden etkilendi. Adana’da da 11 bina depremde yıkılırken, yüzlerce apartman hasar aldı. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Ordu Caddesi’nde bulunan Meziyet Hanım Apartmanı da depremde orta hasarlı olarak tespit edildi. Devlet, orta hasarlı binalarda oturan vatandaşlara taşınma yardımı, kira yardımı ve 10 bin liralık nakdi yardım yaptı.

YARDIM İÇİN BAŞVURDU, HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Meziyet Hanım Apartmanı’nda çocuklarıyla birlikte oturan Mehmet Hadi Şimşek (50), AFAD’dan yardım alamayınca başvuru yaptı ve hayatının şokunu yaşadı. Yetkililer, Şimşek’e ‘Sizin ikametgahınız yok. Oturuyorum dediğiniz yerde siz oturmuyorsunuz’ cevabını verdi.

Bunun üzerine İl Nüfus Müdürlüğü’ne giden Mehmet Hadi Şimşek, orada bir şok daha yaşadı ve apartmanın asma katında ofisi bulunan H.K.’nin kendi ikametgahında göründüğünü öğrendi.

TEMMUZ AYINA KADAR AFAD YARDIMLARINI ALMIŞ

İl Nüfus Müdürlüğü’ndeki görevlilere durumdan bahseden Şimşek, dilekçe vererek ikametgahını düzelttirdi. Ancak AFAD yardımlarından bir türlü yararlanamayan Mehmet Hadi Şimşek, tekrardan AFAD’a giderek durumu izah etti ve yardımların geçtiğimiz aya kadar komşusu H.K.’nin hesabına yattığını öğrendi ve yardımları kestirdi.

ÜNİVERSİTE KONTENJANINDAN YARARLANAMADI

Mehmet Hadi Şimşek’in 18 yaşındaki kızı Beyza Şimşek ise üniversite sınavından aldığı puan ile Çukurova Üniversitesi Hemşirelik bölümüne ‘Depremzede öğrenciler için ek kontenjan’ uygulamasıyla tercih yapmak istedi. Ancak tercih yapamayan genç kız ÖSYM’ye gittiğinde, ‘Siz deprem günü belirttiğiniz adreste oturmuyormuşsunuz. O nedenle ek kontenjandan yararlanamazsın’ cevabını aldı.

Bunun üzerine komşusu hakkında suç duyurusunda bulunan Mehmet Hadi Şimşek, şimdi bir an önce ek yerleştirmede kızının depremzede kontenjanından istediği bölümü tercih edebilmesini istiyor.

“9 ÇOCUĞUMLA BİRLİKTE BURADA OTURUYORUM”

Mehmet Hadi Şimşek, “Deprem, hepimiz için çok acı oldu. Depremden sonra yardım için AFAD’a başvuru yapmak istedik ancak bilgilerimizin olmadığını gördüm. Gidip sorduğumda H.K. isimli şahsın burada kayıt yaptığını söylediler. Ben de nasıl böyle yaparsınız dediğimde, ‘Beyefendi eğer bir su faturası getirirlerse biz kayıttan düşürürüz’ dediler. Neyse dilekçe verip bu işi düzelttim. Burada 2018’ten bu yana 9 çocuğumla birlikte oturuyorum” ifadelerini kullandı.

“HEM YARDIM PARALARINI HEM DE KİRA DESTEĞİNİ ALMIŞ”

Kızının üniversite sınavına girdiğini ancak depremzede kontenjanından yararlanamaması üzerine komşusundan şikayetçi olduğunu anlatan Şimşek, daha sonra şunları söyledi:

“Bu durum beni çok etkiledi. Bu yanlışlardan dönülmesi lazım. Kendi evimizden bizi siliyorlar, başkası gelip bizim evimize kayıt yapıyor. Bu adam, geçen haftaya kadar yardımları almış. Hem yardım hem de kira desteği almış. Bizim desteğe ihtiyacımız yok ama çocuğumun depremzede kontenjanından yararlanamaması bizi çok üzdü.”

“BİR DAHA STRESE GİRMEK İSTEMİYORUM”

Beyza Şimşek ise annesini geçen sene kaybettiğini, sınav stresine tekrardan girmek istemediğini belirterek, “Sınavdan sonra ben tercih yapmaya gittim. ÖSYM ise bana depremzede kontenjanından yararlanmadığımı söyledi. İkametgahımın depremden sonra buraya nakledildiğini söylediler. Biz 6 yıldır burada yaşıyoruz. Ben hemşirelik istiyorum. Yararlanmam gereken bir haktan yararlanamıyorum. Umarım buna yetkililer çözüm bulurlar. Ben geçen sene annemi bu evde kaybettim. O zor süreçte ben sınava hazırlandım. Bir daha strese girmek istemiyorum. Umarım çözülür bu fırsatçı cezasını alır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan H.K., “İddiaları kabul etmiyorum. Ben asma katta oturuyorum. Onun ev numarası ’No 2’, benimki ’/2’. Ben AFAD yardımlarını aldım ancak kendi yardımlarımı aldım. Devlet bunu biliyor. Usulsüz hiçbir şey yapılmadı. Ben ikametgahımı depremden önce zaten oraya aldırdım. Depremden sonrada Mehmet bey, ‘İkametgahlar karışmış’ deyince hatta yardım edip birlikte gidip düzelttirdik” dedi.

