YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adres bilmecesi depremzede Beyza’nın 1 yılına mal oldu

Adres bilmecesi depremzede Beyza’nın 1 yılına mal oldu

14.08.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da yaşayan bir aile, depremde AFAD yardımlarını alamayınca nüfusa gittiklerinde ‘Siz burada oturmuyorsunuz’ cevabını aldı.

Adres bilmecesi depremzede Beyza’nın 1 yılına mal oldu

Aile, ikametgahlarını düzeltti ancak üniversite sınavına giren ve depremzede kontenjanından yararlanmak isteyen Beyza, "Siz depremde Adana’da değilmişsiniz" cevabıyla ikinci kez şok oldu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce insan hayatını kaybederken, 11 il de depremden etkilendi. Adana’da da 11 bina depremde yıkılırken, yüzlerce apartman hasar aldı. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Ordu Caddesi’nde bulunan Meziyet Hanım Apartmanı da depremde orta hasarlı olarak tespit edildi. Devlet, orta hasarlı binalarda oturan vatandaşlara taşınma yardımı, kira yardımı ve 10 bin liralık nakdi yardım yaptı.

YARDIM İÇİN BAŞVURDU, HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Meziyet Hanım Apartmanı’nda çocuklarıyla birlikte oturan Mehmet Hadi Şimşek (50), AFAD’dan yardım alamayınca başvuru yaptı ve hayatının şokunu yaşadı. Yetkililer, Şimşek’e ‘Sizin ikametgahınız yok. Oturuyorum dediğiniz yerde siz oturmuyorsunuz’ cevabını verdi.
Bunun üzerine İl Nüfus Müdürlüğü’ne giden Mehmet Hadi Şimşek, orada bir şok daha yaşadı ve apartmanın asma katında ofisi bulunan H.K.’nin kendi ikametgahında göründüğünü öğrendi.

TEMMUZ AYINA KADAR AFAD YARDIMLARINI ALMIŞ

İl Nüfus Müdürlüğü’ndeki görevlilere durumdan bahseden Şimşek, dilekçe vererek ikametgahını düzelttirdi. Ancak AFAD yardımlarından bir türlü yararlanamayan Mehmet Hadi Şimşek, tekrardan AFAD’a giderek durumu izah etti ve yardımların geçtiğimiz aya kadar komşusu H.K.’nin hesabına yattığını öğrendi ve yardımları kestirdi.

ÜNİVERSİTE KONTENJANINDAN YARARLANAMADI

Mehmet Hadi Şimşek’in 18 yaşındaki kızı Beyza Şimşek ise üniversite sınavından aldığı puan ile Çukurova Üniversitesi Hemşirelik bölümüne ‘Depremzede öğrenciler için ek kontenjan’ uygulamasıyla tercih yapmak istedi. Ancak tercih yapamayan genç kız ÖSYM’ye gittiğinde, ‘Siz deprem günü belirttiğiniz adreste oturmuyormuşsunuz. O nedenle ek kontenjandan yararlanamazsın’ cevabını aldı.
Bunun üzerine komşusu hakkında suç duyurusunda bulunan Mehmet Hadi Şimşek, şimdi bir an önce ek yerleştirmede kızının depremzede kontenjanından istediği bölümü tercih edebilmesini istiyor.

“9 ÇOCUĞUMLA BİRLİKTE BURADA OTURUYORUM”

Mehmet Hadi Şimşek, “Deprem, hepimiz için çok acı oldu. Depremden sonra yardım için AFAD’a başvuru yapmak istedik ancak bilgilerimizin olmadığını gördüm. Gidip sorduğumda H.K. isimli şahsın burada kayıt yaptığını söylediler. Ben de nasıl böyle yaparsınız dediğimde, ‘Beyefendi eğer bir su faturası getirirlerse biz kayıttan düşürürüz’ dediler. Neyse dilekçe verip bu işi düzelttim. Burada 2018’ten bu yana 9 çocuğumla birlikte oturuyorum” ifadelerini kullandı.

“HEM YARDIM PARALARINI HEM DE KİRA DESTEĞİNİ ALMIŞ”

Kızının üniversite sınavına girdiğini ancak depremzede kontenjanından yararlanamaması üzerine komşusundan şikayetçi olduğunu anlatan Şimşek, daha sonra şunları söyledi:
“Bu durum beni çok etkiledi. Bu yanlışlardan dönülmesi lazım. Kendi evimizden bizi siliyorlar, başkası gelip bizim evimize kayıt yapıyor. Bu adam, geçen haftaya kadar yardımları almış. Hem yardım hem de kira desteği almış. Bizim desteğe ihtiyacımız yok ama çocuğumun depremzede kontenjanından yararlanamaması bizi çok üzdü.”

“BİR DAHA STRESE GİRMEK İSTEMİYORUM”

Beyza Şimşek ise annesini geçen sene kaybettiğini, sınav stresine tekrardan girmek istemediğini belirterek, “Sınavdan sonra ben tercih yapmaya gittim. ÖSYM ise bana depremzede kontenjanından yararlanmadığımı söyledi. İkametgahımın depremden sonra buraya nakledildiğini söylediler. Biz 6 yıldır burada yaşıyoruz. Ben hemşirelik istiyorum. Yararlanmam gereken bir haktan yararlanamıyorum. Umarım buna yetkililer çözüm bulurlar. Ben geçen sene annemi bu evde kaybettim. O zor süreçte ben sınava hazırlandım. Bir daha strese girmek istemiyorum. Umarım çözülür bu fırsatçı cezasını alır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan H.K., “İddiaları kabul etmiyorum. Ben asma katta oturuyorum. Onun ev numarası ’No 2’, benimki ’/2’. Ben AFAD yardımlarını aldım ancak kendi yardımlarımı aldım. Devlet bunu biliyor. Usulsüz hiçbir şey yapılmadı. Ben ikametgahımı depremden önce zaten oraya aldırdım. Depremden sonrada Mehmet bey, ‘İkametgahlar karışmış’ deyince hatta yardım edip birlikte gidip düzelttirdik” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Patrik Bartholomeos Sümela Manastırı’ndaki ayin için Trabzon’a geldiPatrik Bartholomeos Sümela Manastırı’ndaki ayin için Trabzon’a geldi
Tavşanlı’da 3 katlı evde yangınTavşanlı’da 3 katlı evde yangın
Attığı drift pahalıya patladı: 20 bin 342 lira cezai işlem uygulandıAttığı drift pahalıya patladı: 20 bin 342 lira cezai işlem uygulandı
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 14 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:18
Sabah
05:47
Öğle
12:49
İkindi
16:34
Akşam
19:40
Yatsı
21:03

Adana Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Pazartesi

Yeni karaisali eczanesi
Karaisali
Görkem eczanesi
Seyhan
Deva eczanesi
Saimbeyli
Demircioğlu eczanesi
Tufanbeyli
Berfin eczanesi
Seyhan
İlgi eczanesi
Seyhan
Gökçen eczanesi
Cukurova
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Milyonlarca lira değerinde! Cinsel organından çıktı

Milyonlarca lira değerinde! Cinsel organından çıktı

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Köşe kapmaca oynadılar! Sevgilisi bagaja saklandı

Köşe kapmaca oynadılar! Sevgilisi bagaja saklandı

Köpeğine cinsel istismarda bulunan kadının görüntülerini ifşa etti

Köpeğine cinsel istismarda bulunan kadının görüntülerini ifşa etti

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.