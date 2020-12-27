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ADÜ Bilim Sanat ve Corona konferansı gerçekleşti

AYDIN HABERLERİ  | 27.12.2020 09:19 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi bilimsel etkinlikleri kapsamında düzenlenen Bilim, Sanat ve Corona Konferansı, uygulama üzerinden çevrim içi olarak gerçekleşti.Konferansa Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi bilimsel etkinlikleri kapsamında düzenlenen Bilim, Sanat ve Corona Konferansı, uygulama üzerinden çevrim içi olarak gerçekleşti.

Konferansa Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelda Özsunar, Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Hatice Öner, Doç. Dr. Belgin Yıldırım ve öğretim üyeleri katıldı. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, gerçekleştirdiği konferansta virüsünden en çok etkilenen kesimlerden bahsederek aşı çalışmalarındaki gelişmeleri katılımcılarla paylaştı. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Sevgi Özsoy’un yaptığı konferansta Prof. Dr. Pınar Okyay, bilim, sanat ve korona virüsün ilişkisini tarihteki bazı semboller üzerinden ele aldı.

Pandemi süreci sonrası toplumun sağlığını geliştirmeye ve uyumu artırmaya yönelik farklı çalışmaların yapılabileceği önerisinin sunulduğu konferans, Prof. Dr. Pınar Okyay’a online teşekkür belgesi takdim edilmesiyle sona erdi.

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